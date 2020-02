Petro cai aos pés do Sagrada Esperança na Taça

O Petro de Luanda caiu, ontem, aos pés do Sagrada Esperança da Lunda-Norte, nos oitavos- de-final da Taça de Angola. No Estádio 11 de Novembro, os tricolores, apesar do empate a duas bolas no jogo da segunda mão, foram eliminados. No primeiro embate, na cidade do Dundo, as duas formações tiveram o mesmo resultado, no entanto os golos sofridos em casa pesaram nas contas finais. A formação lunda tem sido um pesadelo para os tricolores, no Girabola, na semana passada, voltaram a empatar sem golos.

Com o Estádio 11 de Novembro praticamente às “moscas”, os tricolores inauguraram o marcador por via de Manguxi aos 62 e Toni ampliou aos 74. Depois do golo, os lundas viraram-se para o ataque com jogadas de longo e curto alcance, a partir do meio campo. Isto resultou no primeiro golo dos lundas. Lulas reduziu a vantagem aos 65 minutos.

A presão dos lundas foi superior e criava muitas dificuldades ao sector defensivo dos tricolores. Assim, Gaspar empatou a partida aos 80 minutos, matando de vez o sonho dos tricolores na Taça de Angola. Com este desaire, o Petro falha o primeiro objectivo da época 2019/2020, portanto resta-lhe atacar o Girabola, prova liderada pelo 1º de Agosto.