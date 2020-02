Presidente francês visita Angola em Maio

A confirmação foi dada pelo diplomata francês no final de uma audiência que o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, concedeu ao Conselheiro Especial junto da Presidência francesa para África, Franck Paris. Em declarações à imprensa, Sylvain Itté não adiantou as datas prováveis da visita, mas sublinhou que o assunto foi, igualmente, abordado na audiência de ontem. A deslocação do estadista francês deverá acontecer um ano depois de o homólogo angolano ter realizado uma visita oficial a França, em 2019. A França foi o primeiro país europeu que João Lourenço visitou oficialmente, depois da tomada de posse como Presidente da República de Angola, a 26 de Setembro de 2017.

Mensagem de Macron

No decurso da audiência de ontem, o estadista angolano, João Lourenço, recebeu uma mensagem do homólogo francês, Emmanuel Macron, na qual se ressalta o fortalecimento das relações de amizade e de cooperação bilateral. A missiva foi entregue pelo conselheiro especial, Franck Paris.

Cooperação Angola-França

As relações diplomáticas entre os dois Estados foram estabelecidas em Fevereiro de 1976. As bases da cooperação bilateral foram criadas, em 1982, com a assinatura do Acordo Geral de Cooperação. Os dois países partilham diversos interesses económicos. O comércio bilateral atingiu 1,4 mil milhões de euros, em 2013. Em 2014, as importações de França para Angola alcançaram um valor estimado em 770 milhões de euros. As importações são constituídas, basicamente, por equipamento para utilização na indústria petrolífera, produtos alimentares e bens de consumo diversos.

Angola exporta para França petróleo bruto. A empresa francesa Total tornou-se na primeira operadora petrolífera em Angola, com uma produção diária na ordem dos 650 mil barris. Os dois países têm uma cooperação cultural e científica forte, especialmente no domínio do ensino superior. Esta cooperação foi reforçada com assinatura do acordo entre os Governo de Angola e de França no domínio do Ensino Superior e da formação de quadros, válido por cinco anos, assinado a 29 de Abril de 2014. Dados estatísticos referem que a comunidade francesa em Angola é estimada em três mil residentes, enquanto a comunidade angolana em França é de cerca de quinze mil.