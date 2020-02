Sindicato defende salário mínimo de AKz 60 mil em hotéis de cinco estrelas

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Hotelaria e Turismo, Inácio César, defendeu, ontem, em Luanda, que as unidades hoteleiras de cinco estrelas não podem pagar salários abaixo dos praticados por unidades similares de quatro estrelas (AKz 60 mil).

O responsável, que falava à Angop à propósito da greve por tempo indeterminado dos trabalhadores do Hotel Convenções de Talatona (HCTA), iniciada nesta Terça-feira (11), referiu que esse hotel não devia pagar 22 mil e 500 Kwanzas como salário mais baixo, tendo em conta a sua categoria e o que arrecada pelos serviços prestados. Segundo o presidente sindical, um dos principais pontos do caderno reivindicativo apresentado pelos trabalhadores à entidade patronal é o aumento do salário em 100%, dos 22 mil e 500 Kwanzas. Explicou que o HCTA cobra uma diária entre 450 e 500 mil Kwanzas e as vivendas estão em 12 a 15 mil dólares por mês, além de outros serviços prestados pelo hotel.

“O acerto de categorias e salários correspondentes, aumento dos subsídios de férias e de Natal em 100%, subsídio de transportes para seis táxis dia, melhores condições de trabalho, uniformes, seguro de saúde, melhores condições no refeitório, transporte do pessoal e a valorização dos trabalhadores são os 11 pontos constantes da reivindicação”, explicou. Segundo o responsável, a greve no HCTA vai vigorar até que haja acordo com a entidade empregadora sobre os pontos do caderno reivindicativo. A Angop procurou ouvir os gestores do hotel, mas não obteve resposta. Informou também que as condições estão a ser criadas para que até à primeira quinzena que Março próximo seja lançado o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Hotelaria, Turismo, Catering e Resorts de Angola.