Sogro viola a nora de 16 anos

A Polícia Nacional no Zaire confirmou a detenção de um cidadão, de 47 anos de idade, acusado de ter abusado sexualmente da mulher de seu filho, que está grávida de seis meses O sogro, acusado do crime de violação sexual, aproveitou-se da ausência do filho e introduziu- se em casa do mesmo para abusar da nora, uma adolescente de 16 anos. O cidadão foi detido por meio de uma denúncia feita pela nora. “A detenção ocorreu no município do Soyo, por intermédio de uma denúncia feita pela lesada, que disse que o facto sucedeu após o acusado ter-se introduzido na residência do filho que se encontrava ausente, tendo o mesmo forçadamente abusado sexualmente da nora, em estado de gestação, de seis meses”, comunicou a Polícia local. Ainda na província do Zaire, a Polícia procedeu, recentemente, à detenção de um cidadão nacional, segurança, por posse ilegal de uma arma de fogo do tipo AKM com o respectivo carregador, contendo seis munições. O cidadão era funcionário de uma empresa de segurança privada e terá sido apanhado em posse da referida arma de fogo sem qualquer documentação, numa micro-operação levada a cabo pelas forças policiais. Refira-se que a referida arma de fogo foi apreendida e o presumível autor do crime já está a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os procedimentos subsequentes.