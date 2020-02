1º de Agosto e Interclube aquecem dia dos Namorados

Para comemorar, hoje, o Dia dos Namorados muitos casais poderão deslocar- se ao Pavilhão Victorino Cunha para assistir ao jogo entre o 1º de Agosto e o Interclube, às 18:00. A jogar em casa, a equipa das- Forças Armadas Angolanas, segunda com 29 pontos, menos dois que o líder, Petro de Luanda, é obrigada a vencer para subir alguns degraus na tabela classificativa da terceira jornada da 3ª volta do Campeonato Nacional sénior masculina de basquetebol.

Os militares que trocaram de treinador no final da segunda volta, encaram este embate com sentimento de desforra, porque perderam por 97-87 no primeiro turno. A formação afecta ao Ministério do Interior, liderada por Raul Duarte, terceira com 28, almeja os dois pontos para desalojar a turma de Walter Costa do segundo posto. A ronda “romântica” abre com o Desportivo Kwanza a visitar o Vila Clotilde, no Pavilhão 28 de Fevereiro, às 15:00. O Petro de Luanda vai medir forças com a Universidade Lusíada, no Pavilhão Principal da Cidadela.

Nesta partida, os petrolíferos partem teoricamente como favoritos, mas têm que justificar dentro do campo. No município satélite de Viana, ou seja, no Pavilhão Dream Space, o Atlético Sport Aviação (ASA) recebe a Marinha de Guerra. Com poucos recursos financeiros, os aviadores tentam remar contra a maré, pois vão procurar um adversário que em princípio é do seu campeonato.