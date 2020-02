Acidente de viação causa quatro mortos e 11 feridos na EN 105

Segundo algumas pessoas que saíram ilesas do aparatoso acidente envolvendo uma viatura Toyota Hiace e uma carrinha, tinham como destino o município do Cubal e a carrinha vinha no sentido oposto.

“A carrinha tentava ultrapassar outra viatura e ficou sem margem de manobra, acabando por colidir frontalmente com o Hiace”, relataram.

A Angop apurou no local que os dois motoristas tiveram morte imediata, tendo o condutor da carrinha e um dos ocupantes do Hiace ficado encarcerados devido ao forte embate.

O corpo de Bombeiros, que se fez prontamente ao local, levou três horas para desencarcerar as vítimas, enquanto o INEMA socorreu os feridos, tendo-os transportado para o Hospital Geral de Benguela.

Os cadáveres já foram removidos pelo Serviço de Investigação Criminal e encontram-se depositados na morgue do referido hospital.

Em declarações à Angop, o director provincial de Viação e Trânsito da Polícia Nacional, superintendente-chefe António Ngussi, disse no local que o excesso de velocidade e a não observância das normas do código de estrada estiveram na base da colisão.

Segundo o responsável, a via está devidamente sinalizada com as linhas contínuas de marcha, pelo que só o erro humano justifica o trágico acidente em plena luz do dia.

António Ngussi aproveitou a oportunidade para apelar aos automobilistas, sobretudo os que prestam serviços públicos, mais prudência e evitarem o excesso de velocidade, no sentido de se evitarem acidentes desta natureza.

A Angop soube que o motorista da carrinha era uma autoridade tradicional, soba do bairro Agostinho Neto, zona sul da cidade de Benguela.