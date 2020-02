Empresários suecos interessados em cooperar no domínio da economia digital

A embaixadora da Suécia em Angola, Ewa Polano, reconhece a abertura da nova governação para com o investimento privado estrangeiro, no sentido de “sair de uma economia baseada nos rendimentos do petróleo para outra mais diversificada”. A Suécia, enquanto uma das melhores classificadas em matérias de inovação e empreendedorismo, pretende partilhar a sua experiência, sobretudo no conceito sueco “Triple Hélix” consubstanciado na parceria que o Governo faz com as academias e o sector privado. Segundo a diplomata “a ambição de partilhar este conceito com Angola, enquadra-se, perfeitamente, com a prioridade de apoiar as empresas suecas a participar na diversificação da economia angolana”.

Entretanto, uma delegação daquele país europeu do sector das tecnologias de informação, que está de visita a Angola, desde esta Quarta-feira (12), veio reforçar o memorando “undestanding” entre os dois Governos de Junho último. “Angola tem um grande potencial para crescer em vários sectores, as oportunidades de desenvolvimento são brilhantes, tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais”, reconheceu Polano, tendo ressaltado a confiança e sustentabilidade que ostentam as empresas suecas demonstradas ao longo dos anos de cooperação com Angola.

“Estou convencida que é possível desenvolver a nossa cooperação e assim aumentar o comércio e os investimentos entre os nossos dois países”, sustentou. O presidente da Câmara de Comércio Luso–Sueca, Jennifer Ekstrom, disse que uma das áreas que deveria ser privilegiada é o treinamento em matérias de vocação do capital humano, permitindo a multiplicação de mais ideias, apoiando as infra-estruturas. O responsável de uma “Star Up” angolana denominada Appy Saúde, Daniel Cohen, fez saber que a parceria com os suecos tem sido proveitosa, sobretudo para o desenvolvimento da plataforma e disponibilizá- las ao público.