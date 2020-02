Espérance de Túnis e Zamalek decidem Supertaça de África

A cidade de Al Rayyan, no Qatar, acolhe, hoje, a final da Supertaça de África em futebol entre o Espérance de Túnis da Tunísia, campeão africano de clubes, e o Zamalek do Egipto, vencedor da Taça, às 17:00 (horário de Angola).

No histórico entre as duas equipas, os egípcios partem como candidatos favoritos ao troféu, porque em oito jogos disputados venceram quatro, perderam um e empataram três. Ainda assim, o Zamalek tem de entrar com os pés bem assentes no ‘tapete verde’ do Estádio Thani bin Jassim, porque a história não vence jogos.

Por sua vez, os tunisinos, campeões africanos de clubes querem inverter o rumo do quadro apresentado e levar a taça para o seu país. Para isso, os companheiros de Mohamed Awad têm consciência que na final a margem de errar é pouquíssima.