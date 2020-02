Mestre Zola destaca dimensão do 4 de Fevereiro em exposição

As obras, cuja preparação durou um ano, rendem tributo a todos aqueles que directa ou indirectamente participaram na batalha que abriu caminhos para a independência nacional Tratar-se de uma exposição de 20 estatuetas em madeira, denominada “As Dimensões do 4 de Fevereiro”, do escultor Mestre Zola, no Centro Cultural do município de Belas, em Luanda. A mostra, que estará patente ao público até 28 deste mês, visa homenagear os 59 anos do início da Luta Armada de Libertação Nacional, assinalados no pretérito dia 4 de Fevereiro.

Nesta apresentação Mestre Zola esculpiu troncos de árvores que resultou em figuras de soldados, mulheres e adolescentes que participaram na batalha. Para a produção das estátuas, com um metro e meio, o artista utilizou madeira, ferro, tecidos, plásticos, verniz em tons castanhos e pretos.