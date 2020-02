Negócios entre Angola e Suécia cresce 80%

Segundo a diplomata que falou ontem à imprensa, à margem do workshop sobre o “Sector das TIC’s e a Economia Digital”, apesar deste crescimento, os negócios entre os dois países ainda não é satisfaz. Por isso, a diplomata entende ser necessário olhar para os grandes desafios, que passam pelo aumento das trocas comerciais, nomeadamente a luta contra a corrupção e a almejada diversificação da economia. Segundo a diplomata, numa altura em que os dois países comemoram 50 anos de cooperação e por se tratar do número dois da tecnologia, quer apostar em transferir conhecimentos tecnológicos para Angola, entre outros domínios.

Reforçou a intenção do seu país investir em vários domínios, desde agricultura, onde a Suécia pode importar os mais variados produtos do campo, nomeadamente o café, e o fornecimento de tecnologias geradoras de energias renováveis. Referiu ainda que a Suécia vai investir também no domínio das telecomunicações, sendo esta uma área à qual as pessoas devem ter acesso. A responsável perspectiva também a vinda de turistas suecos para Angola, tendo reiterado que o Turismo é um sector muito importante e que precisa ser promovido em toda a parte do mundo. Enalteceu também que Angola possui beleza natural com grandes praias e rios que pode atrair muitos turistas suecos e não só.

Por outro lado, enalteceu também o programa de combate à corrupção levado a cabo pelo Presidente da República, João Lourenço, e na sua aposta na diversificação da economia, com vista a acelerar o crescimento económico. Por isso, sublinhou também que a Suécia vai trazer para Angola a experiência na área de empreendedorismo. Assegurou que no domínio dos transportes, a Suécia vai fornecer tecnologia sobre segurança rodoviária para prevenir acidentes fatais. Na mesma senda, adiantou ainda que, dentro de alguns dias, o ministro dos Transportes poderá deslocar- se à Suécia, para participar numa conferência sobre a segurança dos caminhos.

Relações entre os dois países são excelentes

Por sua vez, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, destacou a excelência das relações entre Angola e a Suécia e garantiu que Angola vai continuar a trabalhar com a Suécia com vista a aprimorar os serviços das Tic’s “Angola vai continuar a trabalhar para o aprimoramento dos serviços electrónicos, atrair bons investimentos, continuar a formar e massificar as Tic’s e continuar a apostar em serviços com qualidade e com preços baixos”, destacou. Lembrou ainda que, no ano transacto, os dois países assinaram um memorando de entendimento com vista a estabelecer cada vez mais parcerias entre os dois países e também aumentar a frequência de contactos ao nível empresarial e académico.