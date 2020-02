Pentágono cria novo Estado-Maior destinado a operações na Europa

O Exército dos EUA criou um quartel-general complementar para coordenar as operações com os seus aliados na Europa, que ficaria localizado em Fort Knox, Kentucky. A novidade foi dada pelo Gabinete de Imprensa do Exército dos EUA esta Terça-feira, 11 de Fevereiro. “O Corpo V será composto por cerca de 635 militares, dos quais cerca de 200 serão afectados em regime rotativo, ao posto de comando operacional na Europa.

O quartel-general do Corpo deverá ficar operacional no Outono de 2020”, informou o exército. Segundo o alto comando norte- americano, a criação de um novo Estado-Maior permitiria implementar melhor a estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos, em geral, e dos interesses de Washington e dos seus aliados na Europa, em particular. O Wall Street Journal observa que esta novidade seria uma tentativa de fazer frente a eventuais ameaças vindas da Rússia.

Estados-Maiores dos Corpos do Exército dos EUA Actualmente, o Exército dos Estados Unidos tem três Estados-Maioes – o do I Corpo, III Corpo e XVIII Corpo – que servem de postos de comando para os teatros de operações em que as suas forças estejam envolvidas. O Estado-Maior do I Corpo está sediado em Fort Lewis, Washington; o do III Corpo em Fort Hood, Texas; e finalmente o do XVIII em Fort Bragg, Carolina do Norte. O V Corpo já existiu no Exército dos EUA, tendo sido desactivado em Setembro de 2013. A sua sede era em Wiesbaden, Alemanha, fora criado na sequência das duas guerras mundiais e esteve activo durante a Guerra Fria.