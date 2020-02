SIC detém director provincial da Cultura no Zaire

POR: Angop

O responsável da cultura na província do Zaire, Biluka Nsakala Nsenga, foi detido, nesta Quinta- feira, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na região, por alegado crime de peculato. De acordo com o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Carlos Fidel, o chefe de secção das Finanças da mesma direcção, cuja identidade não foi revelada, está também detido.

Pelas mesmas razões, segundo ainda Carlos Fidel, que falava à imprensa no acto da apresentação, está igualmente detido o ex-director provincial da Juventude e Desporto, Miguel da Costa Filho.

O SIC apresentou, igualmente, quatro professores que leccionavam no município do Nóqui, acusados de terem forjado a folha de salários, passando de “simples” professores para chefes de secções. Outras 18 pessoas, tidas como supostas autoras de roubos, furtos, ofensas corporais voluntárias, também foram apresentadas, assim como diversos electrodomésticos que se encontravam em sua posse.