1º de Agosto e Petro com tarefa “facilitada” na 20ª jornada

O 1º de Agosto e o Petro de Luanda têm pela frente, na 20ª jornada do Girabola 2019/2020, adversários teoricamente fáceis.

O líder do Campeonato Nacional com 41 pontos, os militares, recebem, no Domingo, o Santa Rita de Cássia do Uíge, no Estádio 11 de Novembro, às 16:00. Por se tratar do último classificado, o campeão nacional tem a tarefa facilitada, aliás tem um plantel superior ao do clube do Uíge.

Com este indicador, está em condições de dilatar a vantagem sobre o Petro de Luanda que, no Sábado, recebe o Ferrovia do Huambo, no Estádio 11 de Novembro, às 16:00. O 11 do Catetão ocupa a segunda posição com 36 pontos e também enfrenta um aflito em casa. Por isso, tem razões para afundar o emblema do Huambo e pontuar em casa para não se distanciar do rival de longa data.