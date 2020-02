História e legado do Cunene levados a debate na I Conferência Provincial

Figuras ligadas ao universo das artes, das letras, da política, da Cultura, entre outras individualidades, da província do Cunene, participarão Quinta-feira,19, na I Conferência Provincial a decorrer sob o lema “Cunene – Uma História, Um Legado”. O colóquio, organizado pelo Movimento Cultural do Cunene (MCC), terá como palco o anfiteatro da Mediateca Dr. António Didalelwa, em Ondjiva, e estará dividido em quatro painéis: o primeiro concentrar-se-á na abordagem do tema “Palavras de Circunstâncias”, por Lúcia Yoleni, directora Provincial do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos.

O segundo cingir-se-á ao tema “O Lugar do Rei Mandume Na História de Angola”. Tratase do último Rei Kwanyama, que enfrentou o poderio militar dos portugueses já na primeira década do Século XX. Este painel terá como prelector, o académico Isidro Ndahepele, ao que se seguirá o momento cultural com os ritmos quentes e dança folclórica local. O terceiro painel estará focado no tema “A Inserção do Povo Khoisan – Uma Abordagem Sócio-Jurídica” e contará com a prelecção de Ivo Tuapanda. O quarto circunscrever-se-á numa abordagem sobre “A Importância da Batalha do Vau do Pembe Na Luta Pela Independência Nacional”, tendo como orador Mário Satimpa, Rei de Ombala- Ya- Naluheke.

Foi nesta localidade onde foi travado a 25 de Setembro de 1904 o combate entre um destacamento de forças expedicionárias do exército português, comandadas pelo capitão Luís Pinto de Almeida, e guerreiros cuamatos sob as ordens do régulo Tchetekelo (rei Oshietekela). Já o quarto painel com a moderação de Óscar Ndamenaposi, secretário para as Relações Públicas do MCC estará concentrado no tema “Valências e Desafios do Município do Curoca” e contará com a prelecção de Isaías Chiwale, representante da Administração Municipal do Curoca, ao que se seguirá a única sessão de perguntas e respostas. Recorde-se que a província do Cunene foi fundada no dia 10 de Julho de 1970.