Índices da China fecham em alta e têm primeiro ganho semanal

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,7%, avançando 2,3% sobre a semana anterior. O índice de Xangai teve alta 0,38%, com ganho de 1,4% na semana. O sub-índice do sector financeiro ganhou 1,3%, o de consumo subiu 0,7%, o imobiliário saltou 3,1% e o de saúde avançou 0,2%.

A epidemia de coronavírus, na China, não mostrou sinais de ter alcançado o pico, com as autoridades de saúde a informar, na última Sexta- feira, mais de 5 mil novos casos. A correctora Shanxi Securities afirmou, em nota, que o afrouxamento da política monetária continuará a ajudar as acções, mesmo que as interrupções de produção afectem os lucros corporativos.