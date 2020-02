O Petro de Luanda mede forças, hoje, com o 1º de Agosto, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, às 18:00. Na abertura da quarta jornada da 3ª volta do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculino, os tricolores só pensam no triunfo. Aliás, lideram a prova com 31 pontos, menos dois que o rival de longa data e perseguidor directo nesta fase da festa da bola ao cesto em Angola.

Por esta razão, o técnico Lazare Adingono preparou a equipa para eventuais surpresas em campo. Ao longo da semana, a preparação incidiu mais na circulação da bola, bem como em jogadas de curta e longa distância. Desde que começou o Campeonato Nacional, os petrolíferos têm tido um comportamento de vencedor. Com muitas cautelas, enfrentam um adversário duro de roer e com uma nova filosofia de trabalho. Com Walter Costa no comando técnico, a equipa tenta acertar o passo técnica e tacticamente em campo.

Por conta disto, a preparação superou as expectativas, uma vez que estão motivados para vencer o desafio. No Pavilhão Vicrotino Cunha, Walter Costa fez várias correcções técnicas, aliás reconhece que o adversário tem atletas com um nível ofensivo acima da média. Na outra partida, o Clube Formação do Kwanza joga com o Atlético Sport Aviação (ASA), no 28 de Fevereiro, às 15:00. A Universidade Lusíada mede forças com o Vila Clotilde, no Anexo da Cidadela, às 18:00. A Marinha de Guerra recebe o Interclube, no Victorino Cunha, às 18:00.