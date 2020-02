SIC detém director da Educação no Moxico

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Moxico deteve, no Luena, o director do Gabinete Provincial de Educação do Moxico, Raimundo Ricardo, acusado de cometer vários crimes no exercício das suas funções.

Em declarações à Angop, ontem (Sexta-feira), no Luena, o procurador municipal, José Buanga, prometeu prestar mais informações acerca do assunto nos próximos dias, depois do termo do interrogatório do arguido.

Uma fonte da Angop informou que Raimundo Ricardo foi detido pelo facto de não ter comparecido ao SIC, depois de ser notificado em três ocasiões, para esclarecer factos de um processo (148/20) em que é acusado de crimes de peculato, violação do plano de orçamento, abuso de poder, branqueamento de capitais e associação criminosa.