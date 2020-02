Subsídios condiciona edição 2020 do Carnaval na província do Zaire

A falta de atribuição dos subsídios aos 18 grupos carnavalescos que participaram no desfile da edição 2019, na província do Zaire, pode condicionar a presente edição do Entrudo, na região. Em causa estão 3 milhões de Kwanzas que ,segundo o chefe interino do Departamento de Artes e Acção Cultural do Gabinete Provincial da Cultura, António Mpengo, a dívida corresponde a subsídios de confecção de trajes, participação dos grupos e para o corpo de jurado.

A fonte justificou o atraso na liquidação da dívida à indisponibilidade financeira do Governo Provincial, que aguarda pela cabimentação da quota financeira para o efeito. Ressalvou, no entanto, que os valores dos prémios dos três primeiros classificados, em ambas as classes (infantil e adulta), da edição passada, avaliados em 2 milhões de Kwanzas, já tinham sido pagos oportunamente.

O responsável apontou ainda a falta de verbas para a organização do desfile provincial do Carnaval/ 2020, previsto para o dia 25 deste mês, na vila do Nzeto. Assegurou que 54 grupos carnavalescos manifestaram a intenção de participar na presente edição do Entrudo, ao nível dos seis municípios, sendo 38 na classe de adultos e 16 infantis, contra 24 grupos da edição de 2019.