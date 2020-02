Cantora gospel Lioth Cassoma prepara livro dedicado à mulher

depois de ter lançado no ano passado o seu primeiro livro de instruções pessoais, a cantora gospel angolana, Lioth Cassoma, está a preparar a segunda obra literária intitulada “Não se compare, você é única”, que pretende lançar ainda em Maio do ano em curso. A obra literária, que comportará 120 páginas, é inspirada nas acções realizadas pela artista no projecto de cariz solidário denominado “Eu sou mulher, eu sou Ester”, que tem como objectivo restaurar os valores da mulher na sociedade.

“Ele é especificamente voltado à mulher. Pretendo mostrar a elas que cada uma nasceu com uma característica especial, própria, e não precisa comparar-se com ninguém, porque somos realmente diferentes”, disse a cantora. Com este trabalho, a cantora, que também é evangelista, pretende ainda orientar as mulheres que são influenciadas por diversas informações negativas divulgadas nas redes socias. “Além disso, sou pregadora, faço evangelho da palavra de Deus.

O que tenho notado é que muitas se inspiram naquilo que vêem nas redes sociais e deixam-se levar por coisas más”, constatou.

Música Lioth está, actualmente, a promover o seu segundo trabalho discográfico “Não temerei”, que comporta 12 faixas musicais, cujas mensagens evocam a palavra de Deus, além de canções de intervenção social. A cantora enaltece ainda o facto de os cidadãos angolanos estarem a consumir muito a música gospel.

Por isso, referiu que as suas músicas têm sido bem recebidas, principalmente a intitulada “Jericó caiu”, que tem merecido um feedback positivo da parte das pessoas. Contou ainda que “a ocorrência motivou-me a criar uma linha de T-shirts e bonés, com o título da referida música”. “Já era sem tempo, porque a música gospel transmite mensagens de esperança, diferente de uma pregação, porque trazemos ela de forma cantada. A qualidade deste estilo musical no país, actualmente, também impulsionou para o seu consumo”, observou. Para o próximo trabalho discográfico, Lioth projecta lançar um single ainda este ano.

A música “Você é escolhido”, para confortar as pessoas com problema de depressão, é a escolha da cantora. “A depressão é um mal do seculo XXI que afecta os cidadãos de qualquer nacionalidade. Já cantei essa música em alguns lugares e as pessoas estão a gostar. Por isso, decidi gravar e será o single para o meu próximo trabalho discográfico”, avançou.

A cantora Lioth Cassoma, de nome artístico Paulina Liato Cassoma, é uma das vozes mais sonantes da música gospel em Angola, tendo em conta a qualidade do seu trabalho e os troféus conquistados no país e no estrangeiro. Arrebatou os prémios “Melhor Música Gospel”, no Top Rádio Luanda, em 2010, “Melhor Vídeo- Clipe”, na Gala ML3 (2012) e o troféu de ouro no Brasil (São Paulo), em 2014, na categoria de Artista Internacional. A artista, que para muitos é uma mulher que canta e encanta quando se faz ao palco e microfone, é oriunda de uma família de músicos, onde desde cedo ganhou o gosto pelo canto, influenciada pelos pais. Declamar poesia, cantar no coro infantil e outras actividades na Igreja a ajudaram a despertar o desejo desde cedo.