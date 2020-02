Confederação Africana lança projecto “Aprender a Nadar”

segundo fonte da Federação Angolana de Natação (FAN) a que O PAÍS teve acesso, no âmbito do programa “Natação para Todos”, lançada pela Federação Internacional, a ConFederação Africana da modalidade realizou, ontem, em Johannesburg, África do Sul, o lançamento do projecto “Aprender a Nadar”.

A mesma nota explica que o objectivo é doptar as federações africanas de estratégias para reduzir os afogamentos no continente, pois vai também apoiar as federações na massificação da modalidade e também ao incentivo ao aumento da pratica da natação e desportos aquáticos em África.

O certame contou com a presença do presidente da Confederação Africana de Natação (CANA), Sam Ramsamy e com apresentações do presidente da federação sul-africana, Alan Fritz, entre outros. Angola esteve representada no evento pelo antigo nadador, Kimbo Kiambata.

