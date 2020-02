Globo brinda cidadãos com sinal aberto para celebrar carnaval

A Globo Internacional mantém o seu canal aberto desde 12 do corrente mês, até ao dia 26, para todos os subscritores dos pacotes ZAP em Angola e Moçambique, para assistir a festa mais popular do Brasil: o carnaval. Com esta acção, os telespectadores são convidados a assistir a folia do Carnaval, um período de magia, que traz a cultura e os diferentes ritmos do Brasil, com momentos únicos e muito animados.

A vinheta “Carnaval Globeleza”, que, anualmente, promove a cobertura da folia na tela da Globo, este ano celebra a diversidade de expressões regionais durante a festa. A bailarina Erika Moura dança no meio de foliões de todas as idades e representa diferentes ritmos e tradições. O filme também valoriza a sustentabilidade, com figurinos feitos a partir de materiais reciclados.

Outras exibições

O convite estende-se ao consumo da programação regular do canal, que inclui a 20ª edição do Big Brother Brasil, recentemente lançado, bem como as novelas “Salvese Quem Puder” e “Amor de Mãe”, entre muitos outros conteúdos inovadores do canal.

O Carnaval brasileiro O Carnaval no Brasil é tido como um período de festas populares realizadas durante o dia e à noite.

As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de Fevereiro ou Março. Começa no Sábado e estendendo-se até a Terça-feira. As celebrações carnavalescas terminam na Quarta-feira de Cinzas, dia que marca o início da Quaresma — período de 40 dias que segue até à Sexta-feira Santa, dois dias antes da Páscoa. As festas de Carnaval são adaptadas de acordo com a história e a cultura local. Em geral, as pessoas dançam, comem e bebem, alegremente, em festas, bailes de máscaras, bailes de fantasias, desfiles de blocos, escolas de samba, trios eléctricos e até na própria rua.