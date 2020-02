Identificadas 125 áreas suspeitas de minas no Cuanza Norte

Em declarações à imprensa, nesta Sexta-feira, Chita Avelino destacou, entre as áreas suspeitas de minas, a localidade do “Tenga”, na periferia da cidade de Ndalatando, onde já foram registados vários acidentes com minas no passado, pelo facto de a localidade ter albergado várias bases militares durante o período de conflito armado e que tem sido alvo de invasão com a construções de moradias.

O técnico apontou, igualmente, o troço entre os municípios de Cazengo e Lucala, como sendo outra área suspeita de riscos de minas e submetida a actividades de limpeza por parte das várias operadoras de desminagem que actuam na província. Chita Avelino disse que as acções de desminagem desencadeadas na província, no período de 2012 a 2019, resultaram na limpeza de um total de 2 milhões, 245 mil e 329 metros quadrados de área e consequente desactivação de 138 minas anti-pessoais, nove minas antí-tanques e 33.035 engenhos explosivos não detonados, sem contudo avançar o registo de qualquer acidente com minas. Referiu que a par das campanhas de desminagem, o INAD tem estado igualmente empenhado na sensibilização dos cidadãos sobre os riscos e prevenção de acidentes com minas, sobretudo nas áreas rurais