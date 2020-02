“O Ocidente está vencendo”, diz EUA

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, defendeu, no Sábado, o papel global do seu país, apesar das dúvidas na Europa, prometendo que os valores ocidentais prevaleceriam sobre os “desejos imperiais” da Rússia e da China. Buscando tranquilizar os europeus incomodados com a retórica do presidente dos EUA, Donald Trump, “América primeiro”, a sua ambivalência sobre a aliança militar da OTAN e tarifas sobre produtos europeus, Pompeo disse que não havia crise na liderança ocidental. “Estou feliz em informar que a morte da aliança transatlântica é grosseiramente exagerada.

O Ocidente está a vencer e nós estamos a vencer juntos ”, disse ele num discurso na Conferência de Segurança de Munique, listando as etapas dos EUA para proteger as democracias liberais. O colega chinês de Pompeo, Wang Yi, o acusou de contar “mentiras, não baseadas em factos” sobre as intenções de Pequim. Pompeo respondeu, em parte, ao presidente alemão Frank-Walter Steinmeier que, na Sexta-feira, acusou os Estados Unidos, a Rússia e a China de tornar o mundo mais perigoso.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na conferência de líderes internacionais, legisladores e diplomatas que não ficou surpreso com o discurso de Steinmeier e que gostou. “Não podemos ser o parceiro júnior dos Estados Unidos”, disse Macron, acrescentando que, embora apoiasse a OTAN, a Europa precisava ser capaz de enfrentar ameaças na sua vizinhança e, às vezes, agir independentemente de Washington. “Estou impaciente por soluções europeias”, disse Macron. A decisão de Trump de se retirar do acordo nuclear com o Irão em 2015, bem como o acordo climático de Paris, minaram as prioridades europeias, enquanto movimentos como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel enfraqueceram a diplomacia europeia, dizem os enviados.

Pompeo defendeu a estratégia dos EUA, dizendo que Europa, Japão e outros aliados americanos estavam unidos quanto à China, Irão e Rússia, apesar das “diferenças tácticas”. Pompeo, no entanto, reiterou a oposição de Washington ao gasoduto Nord Stream 2 em construção entre a Rússia e a Alemanha no Mar Báltico, um projecto apoiado pelo governo da chanceler alemã Angela Merkel.

Citando a anexação russa da Crimeia, em 2014, ameaças cibernéticas no Irão e coerção económica pela China, Pompeo disse que esses países ainda estavam a “desejar impérios” e desestabilizar o sistema internacional baseado em regras. Wang respondeu a Pompeo dizendo: “Todas essas acusações contra a China são mentiras, não baseadas em factos”.

O secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, que falou imediatamente após Pompeo, concentrou as suas observações apenas na China, acusando Pequim de uma “estratégia nefasta” através da empresa de telecomunicações Huawei. “É essencial que nós, como comunidade internacional, acordemos com os desafios apresentados pela manipulação chinesa da antiga ordem internacional baseada em regras”, disse Esper.

Ele disse que não é tarde demais para a Grã-Bretanha, que no mês passado disse que permitiria à Huawei um papel limitado na construção das suas redes 5G, dar “dois passos para trás”, mas acrescentou que ainda precisa avaliar a decisão de Londres. “Poderíamos ter uma estratégia ganha-ganha se seguirmos as regras internacionais estabelecidas há décadas (…) que respeitam os direitos humanos, que respeitam a soberania”, disse ele