O Santa Rita de Cássia do Uíge surpreendeu hoje o 1º de Agosto, após o nulo no Estádio 11 de Novembro, em jogo referente à 20 jornada do Girabola 2019/2020.

Apesar de ‘roubar’ um ponto ao líder, os católicos mantêm-se na última posição 12 pontos, ao passo que os militares permanecem no comando com 42.