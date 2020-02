Secretário de Estado norte-americano chega hoje a Luanda

O Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, chega hoje a Luanda com uma delegação de alto nível para uma visita de 24 horas. De acordo com o programa a que o OPAÍS teve acesso, a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América inicia amanha, Segunda-feira, 17, com a deslocação ao Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde será recebido, em audiência, pelo Presidente da República, João Lourenço, Ainda no mesmo dia, Mike Pompeo estará no edifício do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), onde vai manter um encontro de trabalho com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto.

Depois do encontro, está prevista uma conferência de imprensa aos órgãos de comunicação social públicos e privados. No mesmo dia, está ainda prevista uma vista de Mike Pompeo ao Museu da Moeda, onde vai participar numa mesa redonda com líderes de negócios.

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América deverá ainda encontrar-se com mulheres empreendedoras e vai reunir-se com os membros da missão diplomática do seu país acreditada em Angola. Angola e os Estados Unidos da América mantêm excelentes relações de cooperação mutuamente vantajosas em vários domínios, desde a política e diplomacia, defesa e segurança, sector empresarial, indústria, petróleo, saúde, ensino, tecnologias e telecomunicações.