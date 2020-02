Acidente de viação causa quatro mortos e 22 feridos

Quatro pessoas morreram e 22 outras ficaram feridas em consequência de um acidente de viação, ocorrido na noite de Sábado, na Estrada Nacional 105, na localidade de Oupale a 15 quilómetro da Vila de Xangongo, município de Ombadja, província do Cunene. O acidente que envolveu duas viaturas ligeiras de marca Toyota Raider e Toyota Avanza, quando faziam o cruzamento, aconteceu por volta das 19 horas, onde o excesso de velocidade e a fraca iluminação de uma das viaturas, presumem-se como as principais causas.

A informação foi avançada à Angop, ontem, Domingo, em Ondjiva, pelo porta-voz do Comando da Polícia Nacional do Cunene, intendente Nicolau Tuvecalela, referindo que os corpos se encontram na morgue do Hospital Geral de Ondjiva, enquanto os feridos recebem assistência médica. Nicolau Tuvecalela aconselha os automobilistas, sobretudo aos que prestam serviços públicos, mais prudência na via e evitarem o excesso de velocidade, no sentido de preservarem vidas humanas.

Dados da Unidade da Viação e Trânsito, no Cunene, indicam que em 2019, foram registados 184 acidentes de viação, que resultaram na morte de 37 pessoas e 215 feridos, mais 14 sinistros em relação ao período anterior.