Catorze crianças nascem livres do VIH/Sida no Huambo

A informação foi tornada pública pelo supervisor local do programa de Luta contra a Sida, Euclides Chipalavela, durante a visita do coordenador da Campanha “Nascer Livre para Brilhar” a esta província, Tavares Cândido. O responsável referiu que, além das 14 crianças, com resultados negativos definitivos, 189 recém-nascidos, que ainda se encontram expostas ao vírus, aguardam pelo diagnóstico, com duração de dois anos, para se confirmar se são ou não seropositivos. Disse que estas crianças resultam de um total de 203 mães portadoras do vírus da Sida.

Euclides Chipalavela referiu que em comparação com 2018, ano em que foi lançada, em todo país, a campanha “Nascer Livre para Brilhar”, numa iniciativa da Primeira- dama da República, Ana Dias Lourenço, as autoridades haviam confirmado quatro crianças livres deste vírus, de um total 163 mães seropositivas, ao passo que os outros 159 menores continuam a aguardar pelo resultado dos testes. Ainda em 2019, prosseguiu, as autoridades diagnosticaram 495 casos de gestantes seropositivas, quando, em 2018, o número era de 285, que estão a ser acompanhadas, para evitar que os filhos sejam também portadores do vírus da Sida.

Euclides Chipalavela considerou positivo o andamento da campanha no planalto central, que conta com a colaboração do Gabinete da Primeira-dama da República, do Ministério da Saúde, da Embaixada dos Estados Unidos da América, do Instituto Nacional de Luta Contra a Sida e do Governo do Huambo. Informou que a taxa de prevalência, em 2019, rondou em 1 (um) por cento, do total da população da província do Huambo estimada em 2 milhões, 519 mil e 309 habitantes, tendo registado 68 seropositivos. O coordenador da campanha “Nascer Livre para Brilhar” na província do Huambo, Tavares Cândido, que desenvolve uma série de actividades, de modo a avaliar o andamento do programa de prevenção do corte vertical nas maternidades dos 11 municípios do planalto central, inaugurou ontem, Domingo, o Gabinete deste projecto, com o objectivo de se alcançarem melhores resultados.