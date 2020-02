Mike Pompeo inicia visita com audiência no Palácio da Cidade Alta

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, Mike Pompeo foi recebido pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, e por altos funcionários da Embaixada dos EUA em Angola. De acordo com o programa da visita, a que a Angop teve acesso, a agenda do chefe da diplomacia americana inicia às 10h00 de hoje, Segunda-feira (17), com a deslocação ao Palácio Presidencial, à Cidade Alta, onde será recebido, em audiência, pelo Presidente da República, João Lourenço.

Uma hora depois, às 11h00, Mike Pompeo estará no edifício sede do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), onde vai manter um encontro de trabalho com o seu homólogo angolano, seguido de uma conferência de imprensa, às 11h40. O chefe da diplomacia norte-americana dará seguimento à sua visita deslocando-se, às 12h00, ao Museu da Moeda, onde vai participar numa mesa redonda com líderes de negócios.

O secretário de Estado dos EUA deverá ainda encontrar-se com mulheres empreendedoras, assim como reunir-se com os membros da missão diplomática do seu país, acreditada na República de Angola. O regresso de Mike Pompeo está previsto para o meio da tarde desta Segunda-feira. Angola e os Estados Unidos da América mantêm excelentes relações de cooperação mutuamente vantajosas em vários domínios. A política e diplomacia, defesa e segurança, sector empresarial, indústria, petróleo, saúde, ensino, tecnologias e telecomunicações são algumas das principais áreas da cooperação entre Angola e os EUA.

Os dois países assinaram, em 2010, um acordo para a criação de uma comissão bilateral intitulada Diálogo de Parceria Estratégica. Angola tornou-se, assim, no terceiro país africano com o qual os Estados Unidos têm uma parceria estratégica. Os outros dois são a África do Sul e a Nigéria. No quadro da cooperação bilateral, os Estados Unidos consideram que Angola ocupa uma posição geográfica importante de acesso à África Central e Austral e também próxima do Golfo da Guiné.

Angola já exporta para os EUA petróleo e seus derivados, ainda antes do AGOA, tendo exportado, entre 1985 e 2003, mercadorias no valor de USD 42,9 mil milhões. Após ter aderido ao AGOA, em 2003, as exportações angolanas para os EUA quase triplicaram em quantidade e valor, ascendendo no período entre 2004-2014 a USD 115,39 mil milhões.

Angola exporta para os Estados Unidos da América essencialmente petróleo e diamantes, ao passo que os norte-americanos vendem para o país alimentos, equipamentos para o sector petrolífero e maquinaria diversa.