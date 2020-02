Santa Rita surpreende 1º de Agosto em Luanda

O Santa Rita de Cássia do Uíge surpreendeu, ontem, o 1º de Agosto, após o nulo no Estádio 11 de Novembro, em jogo referente à 20 jornada do Girabola 2019/2020. Apesar de ‘roubar’ um ponto ao líder, os católitos mantêm-se na última posição (12 pontos), ao passo que os militares permanecem no comando com 42. Na partida de ontem, a turma do RI-20 entrou determinada em marcar um golo no primeiro quarto de hora, porém os avançados não acertavam o alvo.

No minuto 30, os visitantes subiram as linhas e equilibraram o jogo, mas ficou marcado pelo anti- jogo dos atletas do Santa Rita até ao intervalo. No reatamento do desafio, a equipa técnica dos militares esgotou as substituições com o objectivo de inaugurar o marcador. Nem a substituição intimidou os ‘católicos’ que conseguiam chegar com algum perigo junto à baliza de Neblú.