Carnaval na capital do Planalto Central orçado em mais de 8 milhões de Kwanzas

O Governo da Província do Huambo acaba de disponibilizar 8 milhões e 528 mil Kwanzas para o orçamento da presente edição do Carnaval, informou Jeremias Piedade, director do Gabinete local da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. Os valores em referência serão aplicados em prémios, pagamento ao corpo de jurado, entre outras despesas, representando assim um aumento de 1 milhão de Kwanzas em relação à edição anterior.

Em declarações à imprensa, à saída de um encontro com os membros da comissão organizadora, responsáveis dos grupos carnavalescos e outras entidades envolventes no entrudo, Jeremias Piedade esclareceu que 5 milhões e 150 mil, do total disponível, serão destinados aos prémios, enquanto que os 3 milhões e 378 mil Kwanzas vão ser gastos com os serviços técnicos.

O responsável avançou, igualmente, que a organização do Entrudo, cujo desfi le deve acontecer na Avenida Allioune Blondin Beye, no bairro Académico, Centro da Cidade do Huambo, vai atribuir 1 milhão de Kwanzas ao primeiro classifi cado da classe A adultos, mais 100 mil em relação ao ano passado, 700 mil para o 2º e 500 mil para o 3º. Para a classe B (dança tradicional) estão reservados 450 mil Kwanzas para o vencedor, 350 mil para o 2º e 200 mil para o último lugar do pódio (3º).

Segundo o responsável, a organização defi niu o valor de AKz 650 mil para o 1º classifi cado, AKz 500 mil para o 3º e AKz 400 mil para o 3º, enquanto para a melhor canção, rainha e comandante de todas as classes, vão receber 50 mil Kwanzas por cada um. Para esta edição, acrescentou, foram inscritos 13 grupos na classe infantil, cujo desfi le acontece a 23 deste mês, enquanto na classe A oito conjuntos estão em fase de preparação, além de 12 outros de dança tradicional, cuja exibição vai acontecer no próximo dia 25.

O desfi le contará, igualmente, com a participação de quatro blocos de animação. Foram vencedores da edição passada, os grupos Ovinjenji, do município do Chinjenje, na classe A, Ongonjo, do Longonjo, no desfi le tradicional e Rainha do Milho, da Caála, na categoria Infantil.