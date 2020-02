Estado já tem dinheiro para recuperar estradas degradadas

Vinte empresas empreiteiras e 11 fiscalizadoras vencedoras, em 2019, do Concurso Público para intervencionar os 27 troços de estradas nacionais em estado avançado de degradação, assinaram ontem o acordo de consignação para o arranque do Plano de Salvação de Estradas (PSE) em todo país. Concorreram neste Concurso Público 55 empresas nacionais e estrangeiras, de acordo com a Angop, que apresentaram 447 propostas para a execução das empreitadas e outras 36 com 255 propostas para a realização de fiscalização.

Na cerimónia, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, explicou que o prazo para a execução destas obras é de seis meses, sendo que as empresas já receberam um adiantamento na ordem de 15% do valor global de cada empreitada. Constam destas obras, a manutenção e conservação de 174,3 quilómetros de estradas nas províncias de Luanda e Bengo. No troço de Cacuaco/ Bengo, a intervenção vão decorrer nas vias do Kifangondo, Caxito, Úcua, e a reabilitação da ponte sob o rio Dande. Serão feitos trabalhos de reabilitação, manutenção e conservação da ponte sob o rio Dande/ Uíge/Negage, entre outros trabalhos de reabilitação e manutenção a serem feitos nas 18 províncias do país.

O governante justificou que a iniciativa visa acabar com os constrangimentos que os utentes encontram na utilização das diferentes redes viárias do país. Por outro lado, apelou às empresas empreiteiras maior responsabilidade no cumprimento do compromisso assumido e que façam um trabalho de qualidade.

O Programa de Salvação de Estradas é uma acção que permitirá a recuperação dos troços de estradas em estado de degradação acentuada e que necessitam de intervenção imediata. A sua concepção foi definida tendo em conta o estado de ruína dos pavimentos em determinados troços de estradas cuja sua intervenção se consubstancia em reabilitar, conservação e manutenção de estradas