Parceria vai facilitar soluções tecnológicas mais seguras e baratas para as empresas

A multinAcional angolana Angola Cables e a startups Select Services apresentam amanhã, Quarta-feira, o Alfa Cloud, um conjunto de serviços que vêm responder às necessidades das empresas e outras organizações de alojamento dos seus conteúdos, serviços e sistemas em Angola, eliminando a necessidade de pagamentos ao exterior do país. Os serviços consistem em três soluções fundamentais para qualquer organização com necessidade de digitalização das suas operações, computação em Cloud (nuvem), Gestão documental e Intranet. Segundo o director da Select Services, Lizandro Chissupa, o serviço vai trazer a possibilidade de alojar conteúdos e softwares num servidor em Angola, sendo esta uma das principais vantagens que o serviço oferece.

Afirmou, igualmente, que “Com a quebra no SAT 3, o cabo de fibra óptica que roteia a nossa ligação de Internet para a Europa e outras partes do mundo, temos experimentado uma Internet mais lenta, porque a maioria dos conteúdos e serviços, até mesmo websites angolanos, estão alojados no exterior”, disse. No seu entender, se todos estivessem alojados num único servidor no país a Internet não seria tão lenta tal como é. “Se estivessem alojados num servidor aqui em Angola, não estaríamos a experimentar a mesma lentidão na ligação a Internet”, disse, por sua vez, o gestor da Angola Cables, Crisóstomo Mbundu em entrevista a OPAÍS. Angola Cables está a desenvolver a sua infra-estrutura internacional para permitir que as startups como a Select Service, entre outras Pequenas e Médias Empresas possam usufruir de forma sustentável e eficiente o desenvolvimento dos seus serviços.

Referiu que, entre outras vantagens, os serviços vão permitir entre outros benefícios o alojamento de dados, maior produtividade das empresas, a redução dos custos, maior crescimento, assim como garantir maior segurança e controlo total dos serviços e também sustentabilidade. Os serviços do Alfa Cloud, de acordo com um documento da empresa enviada a OPAÍS, pretende oferecer ao mercado angolano, uma solução tecnológica viável em período de fragilidade económica e dificuldades de acesso a divisas para pagar este tipo de serviços no exterior.