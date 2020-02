PGR apreende edifícios do CIF

A Procuradoria Geral da República (PGR) apreendeu ontem, em Luanda, os edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two, localizados no distrito urbano da Ingombota, município de Luanda, Avenida do 1º Congresso do MPLA. Trata-se de edifícios em posse da empresa chinesa de direito angolano China International Fund Limitada, apreendidos no âmbito da Lei

sobre o Repatriamento Coersivo e Perda Alargado de Bens e da Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões.

Na sequência do processo, a PGR designou o Ministério do Ordenamento do Território e Habitação como fiel depositário (para cuidar do imóvel, provisoriamente). Essa apreensão surge no âmbito de um processo que já culminou com a apreensão de mais de mil imóveis no Zango 0 e Kilamba, construídos com fundos públicos que estavam em posse de entidades particulares.