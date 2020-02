Sporting de Cabinda “afunda” Progresso do Sambizanga

O Sporting de Cabinda afundou, ontem, o Progresso do Sambizanga na tabela classificativa do Girabola 2019/2020. Na conclusão da 20ª jornada do Campeonato Nacional, no Estádio do Tafe, os leões do Norte bateram os sambilas por 2-1. Com este triunfo, o 11 de Cabinda foge da linha de despromoção, posição onde se encontra a formação sambila de Luanda com 14 pontos no 14º posto. Assim, os leões do Norte chegam aos 20 pontos e ocupam a 10ª, posição antes ocupada pelo Recreativo da Caála do Huambo.

No palco do jogo, os sambilas não tiveram muitos argumentos, aliás não vencem em Cabinda há mais de um ano. Pela forma como estão a enfrentar o Campeonato Nacional, tudo indica que vão cair para a segunda divisão.

Os leões do Norte tiveram mais argumentos, por isso venceram a partida sem muitas dificuldades do primeiro ao último minuto. Na ronda anterior, os sambilas perderam em casa com a Académica do Lobito por uma bola a zero. Deste modo, o campeonato não está fácil para o Progresso do Sambizanga, porém tem um jogo de atraso com o Petro de Luanda. No dia 26 do corrente mês, as duas formações vão bater-se no Estádio dos Coqueiros, em jogo referente à 17ª jornada.

O desafio não foi realizado antes por o Petro de Luanda ter estado engajado nas Afrotaças, ou seja, na Liga dos Clubes Campeões Africanos. Problemas técnicos e financeiros estão a contribuir para o fracasso do Progresso do Sambizanga no Campeonato Nacional.