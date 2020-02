1º de Agosto recebe Académica com “olhos” nas meias-finais

O 1º de Agosto mede forças, hoje, com a Académica do Lobito, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. O desafio entre ambas as formações é a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça de Angola, às 17:00. Os militares garantiram o passe para esta fase por falta de comparência do Juventude de Saurimo. Por sua vez, os estudantes deixaram pelo caminho o Progresso do Sambizanga ao vencerem por três bolas a uma no cômputo das duas mãos.

Assim sendo, os rubro-negros reconhecem que não serão ‘favas contadas’. Aliás, os lobitangas virão a Luanda para conquistar a vitória e encararem a segunda mão com tranquilidade. Por esta razão, corrigiram ontem os aspectos que se apresentaram com falhas na partida anterior.

Mas, o treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, fez saber que o clube vai lutar para garantir o passe às meias-finais. Por esta razão, afirmou que a equipa vai apresentar-se forte na defesa e no ataque. “A Académica tem um bom plantel e não será fácil, mas vamos dar o máximo para vencer”, referiu.

Segundo a equipa médica do 1º de Agosto, o defesa central Bobó não irá a jogo por lesão. Deste modo, o treinador Dragan Jovic vai fazer uma alteração no 11 inicial. O 1º de Agosto é o detentor do título, após vencer o Desportivo da Huíla no ano de 2019 por 2-1. Por seu lado, o Petro de Luanda é a equipa mais titulada da competição num total de 11.