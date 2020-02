Mincult reforça parceria com parceiros para dinamizar Museu de Antropologia

O Ministério da Cultura (Mincult), a Alliance Française de Luanda e o Goetthe Institut da Alemanha assinaram, ontem, às 10 horas, no Museu Nacional de Antropologia, em Luanda, um Memorando de Cooperação Técnica, para valorizar as colecções do museu. Segundo o director do museu, Álvaro Jorge, o acordo que numa primeira fase foi rubricado em 2018, ano em que arrancaram os trabalhos, visa, essencialmente, dar visibilidade às colecções do museu e viabilizar uma nova abordagem à concepção das exposições.

Dentre outras acções, a concordância engloba, igualmente, a criação do website para divulgar os conteúdos etnográficos e científicos, bem como a criação de fichas pedagógicas, para conferir outra abordagem, sobretudo, na orientação dos alunos no museu.“Na verdade, o acordo já está a ser implementado. Este que assinamos agora foi uma espécie de acordo retrospectivo. O plano de acção começou a ser executado em 2018, em paralelo com o acordo rubricado naquele ano, que foi formalizado em Dezembro. Justamente, este que acabamos de assinar foi o acordo pioneiro”, explicou o responsável.

Álvaro Jorge realçou que, desde a sua implementação, foi possível constatar a dinâmica do museu, através da realização do primeiro workshop direccionada à mediação cultural e a capacitação dos funcionários em língua francesa e alemã. O director do Museu deu a conhecer que, os trabalhos terminam em Julho, com a entrega das ferramentas do website e as fichas pedagógicas. “Esta parceria já conferiu acções, que de facto contribuíram para a dinamização do museu. Através dela, conseguimos a reformação, fazer com que alguns funcionários aprendessem a língua francesa e alemã, que muito tem ajudado, sobretudo, na orientação dos turistas”, contou.