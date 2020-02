1º de Agosto vence Académica do Lobito no 11 de Novembro

O 1º de Agosto venceu, ontem, a Académica do Lobito (Benguela) por uma bola a zero, no Estário 11 de Novembro, em Luanda, com golo de Mongo aos 29 minutos. Na primeira mão dos quartos- de-final da Taça de Angola, os militares têm uma vantagem teórica sobre os estudantes. No embate da segunda mão, o clube fundado em 1977 tem a obrigação de conservar a vantagem. Mas, não será uma partida fácil para a formação do rio seco, uma vez que os lobitangas regressam à casa como “leões” feridos.

Na presente temporada, os estudantes ainda não venceram os militares orientados por Dragan Jovic. Na primeira volta do Girabola 2019/2020, o campeão nacional bateu o emblema de Benguela, em Luanda, por três bolas sem resposta.

No dia 04 de Março, tudo indica que o embate de resposta será encarado como uma autêntica final. Por isso, vão trabalhar para receberem os militares de peito aberto e com um futebol mais balançado para o ataque. Durante os 90 minutos, os militares marcaram, mas ficaram muito aquém do que têm feito. O clube militar aproveitou para “fora” as oportunidades que teve no reduto defensivo do adversário lobitanga. Para os adeptos, o golo de Mongo foi determinante, uma vez que a equipa produziu pouco durante os 90 minutos. Estes, por sua vez, tiveram uma resposta defensiva e ofensiva apática e sem muitos argumentos.