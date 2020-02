Banco Económico abre agência no Huambo e alarga a sua rede para 64 balcões

Desde Janeiro que Banco Económico, no Huambo, tem à disposição uma segunda agência. Este investimento vai ao encontro do objectivo da instituição de colocar à disposição dos seus clientes estruturas físicas fora de Luanda que possam responder com eficácia às suas necessidades e às exigências de rapidez e de funcionalidade dos seus clientes em qualquer ponto do país. Nesta agência, tal como na primeira, estão disponíveis todos os produtos e serviços comercializados no retalho para uma oferta completa aos clientes naquela que é uma das cinco cidades mais interessantes em termos de ambiente de negócios, em Angola. Segundo o documento que chegou à redação do jornal, o Banco Económico, o balcão foi criado “para estabelecer uma nova relação entre o cliente e o banco que seja fácil, intuitiva, flexível e eficaz, na qual a tecnologia e a fluidez digital e humana preenchem o espaço lado a lado”.

Explica ainda que “os pontos de contacto são imediatos desde a entrada: um balcão de acolhimento que remete para o self-banking ou que encaminha o cliente para um acompanhamento personalizado, caso seja necessário. O aconselhamento é uma parte importante na curva de aprendizagem, é a confiança que o cliente procura para abraçar estes novos canais, nos quais se baseia esta nova agência e com os quais nós queremos que os nossos clientes se sintam cada vez mais à vontade e cada vez mais familiarizados”. Com esta abertura o Banco Económico expande e alarga a sua rede para 64 balcões no país e aumenta a sua proximidade com os clientes fora da capital. Diversificar para fora de Luanda e apostar no interior do país são dois grandes propósitos da instituição, que está sempre atenta às melhores práticas e à melhor e mais eficiente forma de integrar no sistema bancário a população angolana.

Sobre o Banco Económico

O Banco Económico conta hoje com uma rede de 64 balcões e postos e 11 centros de empresas, numa estratégia de crescimento focada no cliente e na satisfação das suas necessidades. Por esse motivo, desenvolveu áreas de negócio especializadas, que permitem apresentar serviços e produtos para clientes, privado ou empresarial. O banco opera também nas áreas de Gestão de Fundos e Banca de Investimento.