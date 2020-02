Carta do leitor: Mais iluminação no Zango 3 e 4

POR: Isótopo dos Santos

Director do jornal O PAÍS, saudações e votos de uma óptima Quinta-feira. Sou morador do Zango 3, no município de Viana, em Luanda, há mais de cinco anos. Mas, a falta de iluminação pública na via que liga até ao Zango 4 é muito preocupante. Sei que as autoridades de direito ligadas ao município e a própria comuna vão dando resposta aos problemas. Por isso, não sei de quem é a responsbilidade de iluminar publicamente as vias que ligam o Zango 3 e 4. Mas, penso que é uma situação urgente e emergente naquela zona habitada por muitos cidadãos nacionais e estrangeiros. A não acontecer, a integridade física de muitos cidadãos está em risco e não deve acontecer primeiro o pior para se criar condições de iluminação pública. A situação já se arrasta faz tempo e não se pode combater a criminalidade e outras práticas feias no Zango 3 e 4 com aquelas trevas. Peço encarecidamente que se resolva o problema, porque, até envergonha o Governo Provincial e Central. Pois, nem no desterro do tempo da outra senhora, na era do Senhor Manel, se vivia assim desta forma. Por fim, o problema das estradas no Zango também deixa o cidadão sem perceber. Os automobilistas entram em contra mão. O trânsito tem sido infernal de manhã e de noite. Por favor, quero mudança positiva no Zango.