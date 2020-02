Cinquenta cidadãos provenientes da China liberados da quarentena

Deste número autorizado 13 são cidadãos angolanos, 36 chineses e um brasileiro, restando ainda 14 viajantes sob vigilância neste Centro da Barra do Kwanza, segundo o gestor. Já no Centro de Calumbo, em Viana, estão em quarentena 92 indivíduos, sendo 37 angolanos, 50 chineses, 12 americanos, dois canadianos e um da Cote D’Ivoire. Miguel de Oliveira garantiu que os centros têm as condições aceitáveis de alojamento, desmentindo, desta forma, informações postas a circular nas redes sociais sobre más condições que se vive em Calumbo. “Todas as pessoas em quarentena estão a ser tratadas com o devido humanismo.

É normal que os cidadãos manifestem as suas reclamações e exijam além do que têm, mas estamos a identificar as falhas nestes locais para a devida correcção”, garantiu. De acordo com o gestor de saúde, a situação epidemiológica no país contínua estável e as unidades hospitalares de referência estão a ser equipadas para garantir o internamento e assistência de eventuais casos. Miguel de Oliveira apelou, segundo a Angop, as direcções dos centros da periferia a encaminharem todos os casos suspeitos as unidades de referência para a devida abordagem.

No plano de resposta de contingência estão a ser desenvolvidas varias acções, entre as quais a capacitação de técnicos na elaboração de instrutivos normativos da saúde, bem como a união de vários de departamentos ministeriais na elaboração de projectos de biossegurança. Fez saber ainda que até ao dia 18 do corrente mês foram rastreados, no aeroporto 4 de Fevereiro, 40.794 viajantes provenientes dos vários pontos do mundo. Recordar que o coronavírus já provocou a morte de 1.870 pessoas, sendo que na China regista 72.522 casos confirmados. E tem total de 72 mil 522 casos confirmados e 1.870 óbitos e fora da China tem um total de 804 casos confirmados.