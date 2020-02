Huawei Angola vai anunciar vencedores do concurso de TIC

Com o tema “Conexão, Glória, Futuro”, o concurso Global de TIC da Huawei 2019-2020 visa fornecer uma plataforma para que os talentos globais de TIC mostrem as suas habilidades, compitam e se comuniquem, incentivando estudos relacionados às TIC e impulsionando o crescimento de um talento robusto do ecossistema das TIC. Mais de 1255 estudantes de várias universidades de todo o país, CINFOTEC, ISUTIC e BIG-IT participaram no concurso com várias disciplinas, incluindo rede, computação em nuvem, inteligência artificial e big data. O CEO da Huawei Angola, Li Ran, observou que a lacuna de habilidades em TIC se tornou cada vez mais um ponto crucial para abraçar oportunidades na era digital, já que em todos os sectores está pronta para crescer com rápidos avanços nas tecnologias emergentes, mudando a própria natureza dos empregos.

Ele enfatizou que é importante promover um ecossistema aberto e sustentável de talentos em TIC que envolva diferentes partes interessadas para equipar os jovens com habilidades empregáveis e aumentar as competências relevantes no mercado de trabalho. “Precisamos de uma abordagem abrangente do desenvolvimento de habilidades para o emprego, maior produtividade e crescimento. O conteúdo do treinamento deve estar alinhado com os requisitos de habilidades no mercado de trabalho. É por isso que nos dedicamos a trabalhar ainda mais de perto com as universidades de todo o país, para equipar melhor os alunos com a próxima geração de tecnologias e criar a plataforma para os estudantes angolanos demonstrarem que são capazes de amadurecer em especialistas de classe mundial. ”, disse Li.

As lacunas de habilidades em todos os sectores estão prontas para crescer na Quarta Revolução Industrial em todo o mundo. Também haverá uma forte demanda por habilidades relacionadas às TIC. De acordo com o Fórum Económico Mundial, pelo menos 133 milhões de novos papéis gerados como resultado da nova divisão do trabalho entre seres humanos, máquinas e algoritmos podem emergir globalmente até 2022. Para colmatar a lacuna de habilidades em TIC e promover o conjunto de talentos de TIC necessário para o desenvolvimento económico- social nacional, a Huawei Angola vem trabalhando com parceiros governamentais, industriais e acadêmicos, bem como engenheiros de alto nível, oferecendo cursos de certificação, patrocinando estudos e apoiando iniciativas do governo na promoção da inovação e “TIC Aprendendo”. Até agora, a Huawei Angola inscreveu sete universidades em todo o país no lançamento de academias, onde os estudantes podem ter acesso a cursos de certifi cação reconhecidos industrialmente. Este é o segundo ano executivo do fornecedor líder global de soluções de TIC para trazer o evento global para Angola. Os vencedores dos concursos em Angola terão a oportunidade de participar nas fi – nais regionais na África do Sul e finais globais na sede da Huawei em Shenzhen, China.