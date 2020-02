Província do Namibe acolhe Campeonato Nacional de Rali

O presidente da Federação Angolana de Desportos Motorizados (FADEM), Ramiro Barreira, assegurou, ontem, a O PAÍS que a primeira edição do Campeonato Nacional de rali começa no Sábado, na província do Namibe. Segundo o dirigente, a competição vai envolver carros e motociclos todo o terreno (TT).

Ramiro Barreira fez saber que já estão inscritos 30 pilotos e as condições estão criadas para que a prova decorra sem sobressaltos. Por conta disso, o INEMA, Polícia Nacional, bem como os Serviços de Protecção Civil e Bombeiros vão garantir os seus trabalhos no palco da competição. O responsável adiantou que serviços de emergências estão em prontidão, por isso os motores vão roncar na província do Namibe.