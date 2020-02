Dezanove grupos inscritos para Carnaval no Cuando Cubango

Dezanove grupos carnavalescos, dez de adultos e nove infantis, estão inscritos para a presente edição do Entrudo na província do Cuando Cubango, cujo desfile central acontece a 25 deste mês, no largo 23 de Março, na cidade de Menongue.

Esse dado foi avançado, ontem, à Angop, em Menongue, pelo director provincial do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos do Cuando Cubango, Afonso Ndala, a propósito do desfile central do Carnaval deste ano, no qual vão se exibir grupos de quatro municípios da circunscrição.

Disse que apresentar-se-ão no desfile central grupos dos municípios de Menongue, Cuchi, Cuito Cuanavale e Cuangar, enquanto as agremiações das regiões de Maviga, Calai, Dirico, Nankova e Rivungo irão exibir-se nas próprias circunscrições. Explicou que os grupos dos municípios de Mavinga, Calai, Dirico, Nankova e Rivungo, vão realizar os desfiles nas suas localidades devido ao mau estado das vias, o que dificulta o transporte das colectividades até à cidade de Menongue, palco do acto provincial do Entrudo do Cuando Cubango. Deu a conhecer que como inovação os grupos vão apresentar alguns atletas de desportos de luta como boxe, karaté-Dó, judo e capoeira, além de cantores locais.