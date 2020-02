FAB cancela dupla jornada do Nacional da bola ao cesto

O desafio entre o 1º de Agosto e a Marinha de Guerra, referente à quinta jornada da 3ª volta do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol foi, ontem, adiado, segundo uma nota da Federação angolana da modalidade a que O PAÍS teve acesso. De acordo com o documento, o encontro entre ambas as formações teve de ser cancelado tendo em vista a participação da Selecção Nacional sénior masculina no Torneio Pré-Olímpico que vai decorrer de 23 a 26 de Junho, na Lituânia.

Segundo a nota, o cinco nacional angolano precisa de tempo para preparar o torneio Pré -Olímpico, de modo a bater-se de igual para igual no grupo B, onde jogará com a Eslovénia e a Polónia. Ficam também cancelados os desafios Petro de Luanda–Vila Clotilde, Atlético Sport Aviação (ASA)–Universidade Lusíada, Desportivo Kwanza–Interclube. Na tabela classificativa, o Petro de Luanda comanda com 35 pontos, ao passo que o 1º de Agosto é segundo com 32 pontos. Por seu lado, o Interclube figura no terceiro posto com 31, enquanto a Marinha de Guerra ocupa o quarto lugar com 27 pontos.

Taça de Angola

O jogo Petro de Luanda-Marinha de Guerra é a partida de destaque da primeira mão dos quartos- de-final da 36ª edição da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino. O desafio da primeira mão está marcado para o dia 3 de Março próximo, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, às 16:00. Deste modo, a partida da segunda mão disputa-se no dia 9 de Março, no Victorino Cunha, no mesmo horário. O 1º de Agosto, detentor do trófeu, terá pela frente o Clube de Formação Desportiva Kwanza, às 16:00. O Interclube mede forças com o Vila Clotilde, no Pavilhão 28 de Fevereiro, ao passo que a Universidade Lusíada bate-se com o Atlético Sport Aviação (ASA).