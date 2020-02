Ministério da Cultura lamenta morte prematura de Kueno Ayonda

O Ministério da Cultura (Mincult) lamenta o passamento físico do músico Kueno Ayonda, ocorrido na Quarta-feira, 19, no Hospital Américo Boavida, em Luanda, vítima de doença.

Em nota de condolências, o Mincult refere que o artista possuía uma promissora carreira no domínio da cultura angolana, em particular da música. Igualmente, endereçou à família enlutada as mais sentidas condolências pelo ocorrido. “Foi com profunda dor e consternação que tivemos conhecimento da morte do músico. Kueno Ayonda foi uma referência para a nova geração. Nesta hora de dor, o Mincult endereça à família enlutada as mais sentidas condolências pelo falecimento de uma referência da música, uma estrela que jamais de apagará na história da música nacional”, lê-se.

Sociedade triste com ocorrência

A sociedade angolana, em particular a classe artística, continua a reagir à morte do músico angolano Kueno Ayonda ocorrida na Quarta-feira, em Luanda, vítima de doença. Nas redes sociais, vários artistas, jornalistas e actores da sociedade civil destacam as qualidades do autor de temas como “Tu vives em mim”, “Porta aberta”. No seu comentário no facebook, o músico Waldemar Bastos despede- se com a frase “querido Kueno Ayonda que Deus te receba no esplendor da luz perpétua”. Por seu turno, Caló Pascoal exterioriza o seu sofrimento, lamentando o facto de o artista não ter recebido o apoio necessário quando precisava. “Angola e os angolanos te viram partir, nós te vimos partir mano… infelizmente vivemos numa sociedade doente, aonde todos te batem palmas no sucesso, mas abandonam- te no sofrimento”, lamenta Caló Pascoal.

A cantora Gisela Silva manifesta a sua surpresa e dor, e deixa, no seu post, a sua indignação pela morte, que considera prematura de jovem com uma carreira promissora no mercado musical angolano. O mesmo sentimento é exteriorizado por Rosa Matias, da promotora de eventos culturais Casa70, que destaca o profissionalismo do artista, que mesmo doente procurou não falhar um compromisso marcado no dia 14 deste mês. “Mesmo na cama do hospital estavas tu preocupado com o show, choravas e chamavas por mim, porque não querias falhar, sempre foste muito profissional com a Casa70”, lê-se no comentário. Kueno Ayonda nasceu a 29 de Maio de 1986, em Luanda, tendo iniciado a carreira em 2002, no programa “Canta”, da Rádio Luanda. Ganhou o Prémio Revelação do Top dos Mais Queridos em 2012. Em 2004 participou no “Estrelas ao Palco”, um programa realizado pela TPA. Em 2005 e 2006 participou no Festival da Canção de Luanda, mas só em 2010 foi o grande vencedor do concurso. Kueno Ayonda, detentor de temas como “Tu Vives em Mim”, o “Postal”, venceu o Festival da Canção de Luanda em 2010.