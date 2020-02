Petro de Luanda acerta detalhes no Catetão

O Petro de Luanda realiza, hoje, o último treino, visando o desafio de amanhã com o Santa Rita de Cássia do Uíge, no Estádio 4 de Janeiro, referente à 21ª jornada do Girabola 2019/20.

Na sessão desta manhã com início às 9:00, o técnico espanhol, Toni Cosano, vai trabalhar o posicionamento, circulação da bola, bem como transição ofensiva.Segundo a equipa médica do Petro de Luanda, o defesa central Danilson pode falhar o jogo com os católicos por lesão.

Em declarações à imprensa, o treinador dos tricolores, Toni Cosano, elogiou o plantel do Santa Rita, mas admitiu que a sua equipa vai dar o litro para conquistar os três pontos. Na tabela classificativa, o 1º de Agosto comanda com 42 pontos, ao passo que o Petro de Luanda figura no segundo posto com 40 pontos.