Teorias da conspiração? Fake news sobre o novo coronavírus alastram no Brasil

POR: Lusa

Teorias que culpam Bill Gates de financiar o desenvolvimento do vírus, boatos que dizem que a doença é uma arma biológica e até imagens de chineses a comer sopa de morcego, animais que deram origem à epidemia, são algumas das notícias falsas que se espalharam no país.

O Brasil ainda não registou nenhum caso de coravírus Covid-19, mas as autoridades já estão preocupadas e começaram a atuar para combater notícias falsas sobre a doença compartilhadas pela população em aplicações e redes sociais.

Receitas de chá de hortelã com abacaxi, de chás e compostos imunológicos com vitamina C – falsamente apontados como remédios eficazes para prevenir o Covid-19 -, indicações do uso de cocaína para matar o vírus, teorias conspiratórias que culpam o fundador do Microsoft, Bill Gates, de financiar o desenvolvimento do vírus, boatos que dizem que a doença é uma arma biológica e até imagens de chineses a comer sopa de morcego, animais que deram origem à epidemia, são algumas das notícias falsas que se espalharam no país.