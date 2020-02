As yields dos Eurobonds registaram um incremento médio de 7,66 p.b. em Janeiro de 2019

POR: Atlantico

O capital e reservas dos bancos comerciais fixou-se em 2.274 mil milhões Kz em Dezembro de 2019. O nível representa um incremento homólogo de 23,52%, o que terá sido justificado pelo ajustamento decorrente da Avaliação da Qualidade dos Activos, com impactos sobre a solidez do sistema bancário.

Mercados espaços internacional Reino Unido

• As vendas a retalho aumentaram 0,9% em Janeiro. O nível corresponde a um aumento de 1,4 p.p., o maior nível desde Março de 2019, reflexo do aumento da confiança dos consumidores com a efectivação do Brexit em Janeiro último, com efeitos sobre o crescimento da economia.

Petrolífero

Brent: +0,32% (59,31 USD/barril). A possibilidade de redução dos níveis de oferta global da matéria-prima valorizaram o crude.

Cambial

EUR:-0,19% (1,0785 USD). O aumento dos receios quanto à propagação do coronavírus favoreceram o dólar norte-americano.