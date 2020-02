Polícia nacional recupera meios roubados no Uíge

Sete motorizadas e uma viatura de marca Toyota Rav- 4, que haviam sido roubados, foram recuperadas, ontem, Sexta-feira, pela Polícia Nacional, na província do Uíge.

Os referidos meios foram encontrados em posse dos cinco supostos autores do crime, que também se dedicavam à prática de homicídios voluntários e uso ilegal de armas de fogo. O porta-voz da delegação provincial do Uíge do Interior, Zacarias Fernando, que procedeu à apresentação dos bens, disse que foram recuperados nos municípios do Songo, Sanza-Pombo, Uíge e Quitexe, durante uma operação levada a cabo pela Polícia Nacional.

Deu ainda a conhecer que no período compreendido entre 1 e 21 de Fevereiro, a Polícia Nacional deteve 12 cidadãos, supostamente envolvidos em delitos diversos, ocorrido nos bairros Candombe Velho e Novo, Mbemba Ngango, Dunga e Papelão, arredores da cidade do Uíge. Na posse dos mesmos, foram apreendidos 115 mil Kwanzas, quatro armas de fogo do tipo AKM e uma pistola.