Vítimas da seca beneficiam de 40 toneladas de bens

Quarenta toneladas de produtos diversos foram entregues, ontem, Sexta- feira, em Ondjiva, pela Igreja Assembleia Ministerial Cristã, ao governo da província do Cunene para acudir as vítimas da seca da região. o donativo é composto por sacos de arroz, fuba de milho, massa alimentar, óleo, refrigerante, água mineral e roupa usada.

no acto de entrega, o bispo da igreja Assembleia Ministerial Cristã, Freitas Gamboa, disse que a acção junta-se aos esforços do Executivo angolano destinados a minimizar a carência alimentar nas comunidades, por não terem produzido nos campos.

A vice-governadora para o sector Político, Social e Económico, Soraya Mateus Kalongela, agradeceu o apoio da igreja, realçando que os bens vão minimizar a carência alimentar nas famílias que ainda vivem os efeitos da fome. A província do Cunene viveu um período de 12 meses de seca acentuada, que afectou 880 mil e 172 pessoas e um milhão de cabeças de gado, causando a morte de 30 mil cabeças de bovinos, caprinos e suínos.